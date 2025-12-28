Willenlos Sexy – Unplugged

Erlebt die größten Songs von Marius Müller-Westernhagen in einer ganz besonderen Atmosphäre!

Taucht ein in eine musikalische Zeitreise, die nicht nur unvergessene Klassiker, sondern auch spannende Hintergründe und Geschichten rund das Werk des Ausnahmekünstler offenbart.

Alle Stücke werden unplugged gespielt – pur, ehrlich und nah – sodass die Lieder in einem ganz neuen, intensiven Klanggewand erstrahlen. Ein Abend oller Emotionen, Nostalgie und einzigartiger musikalischer Momente.

Besetzung

Timo Werner (Gesang), Dirk Libuda (Moderation), Arnd Bass (Akustik-Bass), Walter Jakob/Micha Müller (Akustik-Gitarre), Jens Kellermann (Schlagwerk), Achim Derzenbach (Saxophon)

#freiraum

Das Theater als ein Ort der Begegnung, als Freiraum und Plattform. Wie Theater für eine Stadt machen, ohne sich mit ihr auseinanderzusetzen, ohne mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten, ohne den Menschen eine Bühne zu geben? Dafür haben wir das Format #freiraum ins Leben gerufen, damit wir uns begegnen, damit wir miteinander ins Gespräch kommen, damit wir Platz machen für eure Ideen. Lasst uns gegenseitig inspirieren, dass die Bühne an Bord auch eure Bühne wird. Natürlich ist auch Raum für viele Initiativen aus der Stadt. Sprecht uns an, wir haben keine Berührungsängste!