Mit 50 literarischen Miniaturen und kurzen Erzählungen unter dem Titel "Charaktere in meiner Nähe" unternimmt Hanns-Josef Ortheil eine Reise an die Quelle seiner literarischen Arbeit:

die Kunst der genauen Beobachtung und Wahrnehmung. Als Pate dient ihm der Aristoteles-Schüler Theophrast. Der wurde mit seinem kleinen Büchlein "Charaktere", 319 v. Chr. entstanden, zu einem bis heute gelesenen Meister der Porträtkunst. So registriert auch Ortheil in seinem Umfeld typisch menschliche Eigenwilligkeiten. Mit feinem Humor und Lust an der Präzision formt er daraus Figuren, die verblüffend vertraut scheinen: Ein Enthusiast, der sich in einen Rausch schwärmt – oder eine notorische Aber-Sagerin, mit der Diskussionen kein Ende finden? Den Sport-Fetischisten, der notfalls gegen sich selbst antritt – oder die Promovendin, die jede Kleinigkeit in alle denkbaren Teile zerlegt? Im Laufe des Buchs erweitert Ortheil die Porträt-Miniaturen zu eigenständigen kleinen Geschichten: Seine Charaktere spielen mit in jener großen Comédie humaine, die zwischen Leben und Literatur nicht unterscheidet.