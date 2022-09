Geboren 1973 in Leningrad in der Sowjetunion kommt Alexej Boris mit 17 Jahren nach Deutschland. Inzwischen hat der Sohn jüdisch-ukrainischer Eltern die deutsche Staatsbürgerschaft und engagiert sich seit vielen Jahren für die theatrale Vermittlung demokratierelevanter Themen bei Jugendlichen und Erwachsenen. Vor fünf Jahren entwickelte A. Boris das Rollenspiel "XGames". Im Verlauf des Spiels werden die Teilnehmenden, ohne es zu wollen, gedanklich radikalisiert – um sich am Ende um eine unangenehme Selbsterfahrung reicher über das Erlebte auszutauschen. Das Spiel wurde seither in Hunderten von Workshops deutschlandweit und international gebucht und angeboten. Zu diesem Zweck gründete Alexej Boris 2018, gemeinsam mit dem Religionswissenschaftler Tilman Weinig, in Cannstatt die Inside Out e.V. Alexej Boris spricht mit Timo Brunke über seine sprachliche Vermittlungsarbeit an den Rändern des Bildungssystems (Gefängnis, rechte Szene) und lässt das mitspielende Publikum auf dosierte Weise handfest in die eigenen Abgründe extremistischer Bereitschaft blicken.

