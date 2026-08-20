FORRÓ FESTIVAL STUTTGART

Live-Konzerte, Tanzworkshops und DJ-Sets mit internationalen Künstler machen das Festival zu einem einzigartigen Wochenende.

Das Stuttgart Forró Festival lädt euch zu einem unvergesslichen Wochenende voller brasilianischer Musik, Tanz und Lebensfreude ein. Erlebt die einzigartige Atmosphäre des Forró mit internationalen Künstler, mitreißenden Live-Konzerten, energiegeladenen DJ-Sets und inspirierenden Tanzworkshops.

Das Festival findet an zwei besonderen Locations statt: Am Freitag starten wir mit einem Welcome Workshop und einer Party im CVJM Stuttgart. Am Samstag und Sonntag verwandelt sich das Im Wizemann in den Mittelpunkt des Festivals – mit insgesamt 15 Workshops, verteilt auf sechs Zeitslots, Live-Musik, Day- und Night-Partys sowie jeder Menge Gelegenheiten, gemeinsam zu tanzen und neue Forrózeiros kennenzulernen.

Freut euch auf ein internationales Line-up mit renommierten Tanzlehrer:innen, DJs und Bands.

Das Stuttgart Forró Festival bringt Menschen aus verschiedenen Länder zusammen und macht Stuttgart für ein Wochenende zum Treffpunkt der internationalen Forró-Szene.