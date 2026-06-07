Forró Tanz

Forró ist ein brasilianischer Musik- und Tanzstil aus dem Nordosten Brasiliens, der heute weltweit große Beliebtheit genießt. Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Herkunft kommen dabei zusammen, um gemeinsam zu tanzen und Freude zu erleben.

Typisch für Forró sind fließende Bewegungen und vielfältige Schrittfolgen. Die lebendigen Rhythmen stehen für Lebensfreude, Offenheit und Gemeinschaft – im Mittelpunkt steht der Mensch, unabhängig von Alter, Herkunft oder Geschlecht.

Nach einer Einführung besteht die Möglichkeit, das Gelernte bei einer anschließenden Tanzparty direkt auszuprobieren und zu vertiefen.

Ein Tanzpartner ist nicht erforderlich. Für Bewirtung ist gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Gefördert mit Mitteln aus dem Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus.