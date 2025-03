Forschen im Archiv. Eine Einführung (Online-Seminar)

Wer sich mit der Geschichte seiner Familie, seines Wohnortes oder seiner Heimatregion auseinandersetzt, wird über kurz oder lang auf die Institution der Archive stoßen. An diesem Punkt kann eine faszinierende Entdeckungsreise in die Vergangenheit beginnen.

Doch wie gehe ich diese Reise am besten an? Was erwartet mich im Archiv? Und vor allem: Wie finde ich die Informationen, die ich suche? Das Kompaktseminar vermittelt den Teilnehmenden grundlegende Kenntnisse zum Aufbau von Archiven, zum Umgang mit Findmitteln und zu den Arbeitsbedingungen im Archiv. Mit dieser Einführung und mit Praxistipps zur Recherche können Archivneulinge ihre Reise in die Vergangenheit beginnen. Dozent: Dr. Ulrich Schludi, Staatsarchiv Ludwigsburg Gebührenfrei. Die Veranstaltung findet online statt. Den Zugangslink erhalten die Teilnehmerinnen nach der Anmeldung unter diesem Link https://eveeno.com/forschenimarchiv25-1 In Kooperation mit der Volkshochschule Ludwigsburg.