Forscherklub

Offenes Angebot für Kinder der Klassenstufen 5 und 6. Für die Clubmitglieder bietet die experimenta über das Schuljahr verteilt an Nachmittagen, Samstagen oder in den Ferien Workshops und Exkursionen aus Biologie, Chemie, Physik und Technik an. Die Workshops können frei ausgewählt werden, zum Abschluss erhält jeder ein Forscherdiplom.

Termine: Mittwoch, 8. November | 15 – 18 Uhr Der Fossilienworkshop Samstag, 24. November | 10:30 – 13:30 Uhr Kletterarena (Ort: Kletteraren Heilbronn) Samstag, 9. Dezember | 15 – 18 Uhr Geomatische Optik