Fort- und Weiterbildungsberatung

Petra Kriegeskorte vom Netzwerk für berufliche Fortbildung Regionalbüro Neckar-Alb nimmt sich eine Stunde Zeit, um Angebote in der Region Neckar-Alb vorzustellen. Anmeldungen bei neckaralb@regionalbuero-bw.de

Telefon: 07121 - 336-155

Fax: 07121 - 336-277

Das Netzwerk berufliche Fortbildung Regionalbüro Neckar-Alb bietet eine einstündige Beratung per Zoom oder in Präsenz am 22.Oktober von 12:00 bis 15:00 Uhr an.

Was bieten wir?

Wir bieten eine neutrale, kostenlose und trägerübergreifende Orientierungsberatung für alle Fragen zur beruflichen Weiterbildung, die in der Regel 1-2 Beratungstermine umfasst.

Kostenlos, da wir aus Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg finanziert sind.

Wen beraten wir?

Alle Menschen, die berufstätig sind oder wieder berufstätig sein wollen.

Wie beraten wir?

Wir analysieren die individuelle berufliche Situation der Ratsuchenden und entwickeln gemeinsam Strategien:

für den beruflichen Aufstieg,

für die berufliche Neuorientierung und

für den beruflichen Wiedereinstieg.

Wir geben Orientierung über die berufliche Weiterbildungslandschaft und den weiterführende Beratungsstellen bzw. Ansprechpartnerinnen und -partner in unseren jeweiligen Regionen.