Fortbildung Figurentheater: Phantastische Welten

Phantastische Welten Geschichte(n) erzählen mit den Mitteln des Figurentheaters

Wir lassen uns von dem Bilderbuch »Wo die wilden Kerle wohnen« von Maurice Sendak inspirieren. Max, die Hauptfigur, bauen wir als leicht zu führende Puppe. Seine Fantasiewelt mit den wilden Kerlen entwickeln wir aus Naturmaterialien, Schattenschablonen und Textilien.

Gemeinsam begeben wir uns auf eine Reise, verbinden Erzählung und Musik, lassen Puppen lebendig werden, tauchen in Schattenwelten ein und erkunden so die vielfältigen Möglichkeiten, die Geschichte umzusetzen.