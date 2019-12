Fortbildung: Performatives Theater

Ist das überhaupt Theater, wenn jemand auf der Bühne Geschichten aus seinem Leben erzählt, eine Grapefruit isst oder so viele Liegestütze wie möglich macht? Im zeitgenössischen Theater sind immer öfter Prinzipien der Performancekunst auf der Bühne zu sehen.

Was genau ist eine Performance, was unterscheidet sie vom klassischen Schauspieltheater und kann das überhaupt immer so klar getrennt werden?

Die Fortbildung bietet eine praktische Einführung in unterschiedliche Spielweisen des performativen Theaters. Wir beschäftigen uns mit aktuellen Performancekonzepten und probieren diese selbst aus.

Leitung: Paul-Maurice Röwert, Theaterpädagoge