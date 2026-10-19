Fortschreiten

eine Science-Fiction Komödie

Wohin geht der Mensch? In Konstantin Küsperts Stück fort schreiten hat die Menschheit, trotz zivilisatorischer Erfolge, technologischer Errungenschaften und unermüdlichen Forschungsdrangs auf ganzer Linie versagt. Der Planet droht endgültig, von Menschen verschuldet, unbewohnbar zu werden. In einer globalen Kraftanstrengung unter Beteiligung der gesamten Weltwirtschaft und -forschung wird ein großes Raumschiff gebaut, eine Arche. So schwebt seit Generationen die Besatzung des Raumschiffs „Granda Paso“ auf dem Weg zu einer neuen Heimat durchs Universum. Viel Zeit, um sich zu besinnen, sich zu erinnern an prägende, widersprüchliche Momente des menschlichen Fortschritts, an Segen und Fluch.Wie ist man denn vom Jagen und Sammeln zu Massentierhaltung und Monokultur gekommen? Wie von Carl Benz großer Vision der Mobilität zu verstopften Straßen und verpesteter Luft? Warum hängt am Segen der menschlichen Innovationskraft immer auch ein Fluch mit dran?

Und plötzlich ist da ein riesiger Asteroid auf Kollisionskurs…

Dacapo Theater Göppingen e.V. hat sich mit Konstantin Küspert einen der aufregenden jüngeren Gegenwartsautoren ausgesucht. In einem unterhaltsamen Reigen aus Szenen einmal quer durch die Menschheitsgeschichte führt er hin zu der Frage, wohin der Fortschrittsglaube tragen wird, welche ethischen Konflikte durch technische Entwicklungen neu zu denken sind, was Menschen lernen müssen, um sich überhaupt erst zum Souverän des Zukünftigen ausbilden zu können.