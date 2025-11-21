Martin Bechler ist Kopf und Sänger der Kölner Abräumer-Indie-Band Fortuna Ehrenfeld. In wenigen Jahren führte er sein Projekt vom mäßig besuchten Kneipenkonzert in die ausverkaufte Kölner Philharmonie. Mit seiner eigenwilligen Poesie und mit unberechenbaren Klangkosmen hat er ein vollkommen eigenständiges Genre geschaffen.

Bei seinen seltenen Solokonzerten führt Bechler uns zurück in sein Arbeitszimmer zu seinem Klavier, wo die Lieder für Fortuna entstehen, bevor er sie mit seiner spielwütigen Band durch den Wolf dreht. In „Solo am Klavier“ öffnen sich stille, tiefe Räume – Texte und seine unverwechselbare Stimme treten in den Vordergrund. 2024 wurde Martin für seine „berauschenden Melodien und musikalischen Widerständigkeiten“ mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet.