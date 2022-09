Rolling Stone, Schall Magazin, Musikiathek, The Pick. & Byte FM präsentieren :

Fortuna Ehrenfeld sind aus der deutschsprachigen Indie Szene nicht mehr wegzudenken. Martin Bechler hat sich mit seiner eigenwilligen Poesie ein eigenes Genre geschaffen und zieht mit unverbrauchter Gelassenheit einen nach dem anderen Pfeil aus dem Köcher. Jenny Thiele und Jannis Knüpfer komplettieren die Reisegruppe Seltsam zu einem einzigartigen Trio. Unzählige Konzerte, viert Alben, der Inbegriff von schlafwandlerischer Spielfreude.

Mit einem fantastischen Konzert (KStA) in der ausverkauften Kölner Philharmonie verabschiedeten sich Fortuna Ehrenfeld aus der laufenden Saison und schon werden wieder neue Farben angerührt für das neue Album »Das letzte Kommando« (VÖ 01. Sept 2022, tonproduktion records). Nur wenige Wochen später geht das Trio mit ihrem neuen Album auf »Das letzte Kommando Tour 2022«.

Fortuna sind dabei den nächsten Schmetterball auf die bundesrepublikanische Tischtennisplatte zu platzieren. »Wir haben uns gerade erst warmgelaufen.«, tönt es aus dem Ehrenfelder Studio. Na dann...

»Einer der größten Songschreiber der Neuzeit« (Volly Tanner, SCHALL Magazin)

»Fortuna Ehrenfeld treffen mitten in’s Herz« (Stern)

„Das ist nicht einfach ein Live-Album. Das ist ein Manifest über Zusammenhalt und Krisenmanagement. Fortuna Ehrenfeld haben sich mit Löwenmut, Flexibilität und ihrer legendären Gelassenheit dem Monster Pandemie entgegengestellt – und gewonnen.“ Tibet Sinha, WDR

In nur vier Jahren im professionellen Geschäft führt Martin Bechler, Kopf und Autor des Kölner Indie-Trios Fortuna Ehrenfeld, seine Band vom lausig ausverkauften Kneipenkonzert in die ausverkaufte Kölner Philharmonie. Auf dem Höhepunkt des pandemischen Chaos gründen Fortuna eine eigene Plattenfirma. Drei Veröffentlichungen, zwei Chart-Platzierungen: (Popmusik – Die Rückkehr zur Normalität) und die B.Z. über SOLO I.: „Dieses Album macht ihm so schnell niemand nach“.

Beim Abschlusskonzert der Tour in der Philharmonie passt dann plötzlich alles zusammen. Was für eine Geschichte.

„Komm, das müsst ihr aussitzen, das ist bald vorbei.“ „Nein! Wir müssen machen. Weiter! Wir müssen einfach beweglich sein ... Das geht schon ... Stillstand ist Rückschritt... weiter! Man muss sich dem entgegenstellen, das geht schon. Und: Wir müssen bei den Leuten bleiben ... Musik ist gut, wenn die Scheiße tief fliegt. Risiko? Scheißegal ... das geht schon irgendwie ... weiter ... scheiß auf die Angst ... scheiß auf Facebook-Petitionen ... Einsteigen, wir schaukeln das!“

Irgendwie haben die drei und ihr Team es geschafft, in den lausigen Virusjahren immer im Spielbetrieb zu bleiben und diese Zeit hat die Band spürbar geformt und weiterentwickelt. Und vielleicht ist es der federleichte Groove von Fortuna Ehrenfeld, der die zuweilen tiefe Melancholie in Bechlers Texten in strahlende Freude in den Augen ihres Publikums umzuwandeln vermag.