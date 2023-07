FORTUNA EHRENFELD gehören zu den Acts abseits des Mainstreams, bei denen sich langsam auch in einem breiten Publikum Aufhorchen und steil nach oben zeigende Besucherzahlen einstellten

Martin Bechler hat sich mit seiner eigenwilligen Poesie ein eigenes Genre geschaffen und zieht mit unverbrauchter Gelassenheit einen nach dem anderen Pfeil aus dem Köcher. Butterweiche Drums, hartnäckige elektronische Beats, Gitarrensounds und satte Keyboardfflächen komplettieren die Reisegruppe Seltsam zu einem einzigartigen Trio, daß immer wieder die tanzbaren Fallhöhen für dieses aussergewöhnliche Songwriting generiert.

Zwischen dem unvermeidlichen Pyjamas und Konfettikanonen ist hier absolut eigenständiges wie unverwechselbares Projekt deutscher Popkultur herangereift.

ünf Platten, eine EP, ein französischsprachiges Album, hunderte schweisstreibende Konzerte: Was FORTUNA EHRENFELD in nur wenigen Jahren im professionellen Musikbetrieb abgeliefert und erreicht haben, ist erstaunlich. Und es gibt einem Hoffnung.

Denn eine Welt, in der eine so krude wie selbstbewusste Mischung aus Pop und Poesie, aus Tresen und Tanzfläche, aus Melancholie und angetäuschtem Dachschaden ein Publikum findet, kann so am Arsch dann doch wieder nicht sein.

Schon mit den Vorgängeralben haben FORTUNA EHRENFELD ihr Revier abgesteckt und sich etabliert als Band, die so klingt wie keine andere. Martin Bechler ist einer der beeindruckendsten und eigenständigsten Texter, die sich auf deutschen Bühnen ans Mikro stellen.

„Betörend und souverän. Ein Ereignis.“ Rolling Stone

„Einer der größten Songschreiber der Neuzeit” Volly Tanner, SCHALL Magazin

„Fortuna Ehrenfeld treffen mitten in’s Herz” Stern

„Dieses Album macht ihm so schnell niemand nach“ B.Z. Album der Woche

haage

Indie-Pop trifft Leidenschaft: Hypnotisch, skurril, abgedreht und dabei überraschend literarisch - das sind die außergewöhnlichen Zutaten für eine deutsche Indiepop-Band, die äußerst galant mit den krachigen Sonnenseiten britischen Gitarrenpops flirtet, ohne sich dabei vor der deutschen Sprache zu verstecken. haage ist die aktuelle Band rund um den Texter, Komponisten und Autor Bernhard Haage. Die Musiker verbinden die unkonventionellen Texte mit Experimentierfreude und Leidenschaft zu einem spannungsreichen musikalischem Wechselbad der Gefühle. Während Sänger Bernhard Haage augenzwinkernd über Strickpullover, Fön, Melancholie und Wahnsinn philosophiert, werden die Abgründe und Glücksmomente menschlicher Gemütszustände durch die intelligente musikalische Umsetzung für das Publikum unmittelbar physisch erfahrbar. Ein Abenteuer das Spaß macht, denn Spielfreude, Dynamik, Kraft und die sympathische Lust an der Selbstinszenierung machen jedes haage-Konzert zu einem unwiderstehlichen Fest der Sinne. 2017 erschien das erste Album der Band unter dem Titel „haage“. Mit sage und schreibe 16 überraschend vielseitigen Stücken setzte es mehr als eine überzeugende Duftmarke im Dschungel deutschsprachiger Bands. haage wurde 2013 in Reutlingen gegründet und spielt in der Besetzung: Nic Hermann (Schlagzeug), Pit Brandstetter (Bass), Christoph Fricker (E-Gitarre) und Bernhard Haage (Gesang und Akustikgitarre).