Fortuna - Renaissance trifft Elektronik

Katharina Bäuml, Schalmei & Leitung / David Becker, E-Gitarre & Remix; Capella de la Torre

Wie passen eine E-Gitarre und Musik der Renaissance zusammen?

Welche neuen Klänge entstehen durch die Kombination von Schalmei, Posaune und Dulzian mit elektronischen Klängen? Der E-Gitarrist und Soundkünstler David Becker (Grammy nominiert!) und die Mitglieder von Capella de la Torre unter der Leitung von Katharina Bäuml begeben sich gemeinsam auf die Suche nach neuen und bislang unbekannten Klangwelten. Dabei steht eine Melodie aus dem frühen 16. Jahrhundert im Mittelpunkt, Fortuna Desperata, die schon damals die Menschen inspirierte und bis heute nichts von ihrer Sogwirkung verloren hat. In der Kombination von Klängen scheinbar weit entfernter Welten entsteht ein Konzert voller Überraschungen, in dem Musik und Remix eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart schlagen. Es erklingt Musik von Susato, Azzaiolo, Monteverdi, Piffaro und anderen Renaissancekomponisten in Kombination mit Improvisationen und dezent eingeflochtenen elektronischen Soundeffekten. Prädikat: besonders reizvoll!