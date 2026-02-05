Forum Älterwerden in Tauberbischofsheim

Impulse und Gesprächsrunden Referenten: Elke Krappel (Rechtspflegerin) Thomas Heßdörfer (Betreuungsverein) Christian Löser (Notarzt) Robert Wenzel (Kreisseniorenrat).

Die Veranstaltung ist Teil der Themenwoche Demenz - "Oma wird anders..." in Kooperation von Caritasverband im Tauberkreis e.V., Bildungszentrum Tauberbischofsheim der Erzdiözese Freiburg und Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber

Einlass ab 18:00 Uhr mit verschiedenen Informationsständen. Beginn 19:00 Uhr

Die Veranstaltung ist Teil der Themenwoche Demenz - "Oma wird anders..." in Kooperation von Caritasverband im Tauberkreis e.V., Bildungszentrum Tauberbischofsheim der Erzdiözese Freiburg und Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber Ticket Regional: Ticketbestellung "Forum Älterwerden" weitere Infos: Forum Älterwerden