Forum Älterwerden in Tauberbischofsheim

Impulse und Gesprächsrunden Referenten: Elke Krappel (Rechtspflegerin) Thomas Heßdörfer (Betreuungsverein) Christian Löser (Notarzt) Robert Wenzel (Kreisseniorenrat).

Die Veranstaltung ist Teil der Themenwoche Demenz - "Oma wird anders..." in Kooperation von Caritasverband im Tauberkreis e.V., Bildungszentrum Tauberbischofsheim der Erzdiözese Freiburg und Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber

Einlass ab 18:00 Uhr mit verschiedenen Informationsständen.                                                        Beginn 19:00 Uhr

Ticket Regional: Ticketbestellung "Forum Älterwerden" weitere Infos: Forum Älterwerden

