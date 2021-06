Mit dem Forum junger Nürtinger Künstler gibt die Stadt Nürtingen Musikern am Beginn ihrer Karriere die Möglichkeit, sich am Ort ihrer familiären oder musikalischen Wurzelnzu präsentieren.

In der Saison 2020/2021 ist die Sopranistin Johanna Beier in der Kreuzkirche zu Gast. Die gebürtige Nürtingerin studiert seit Herbst 2015 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Meisterkurse mit Countertenor Benno Schachtner und der Sopranistin Sibylla Rubens gaben ihr wertvolle Impulse, vor allem im Konzert- und Oratorienrepertoire. Seit 2015 ist Johanna Beier Mitglied des Württembergischen Kammerchores unter der Leitung von Dieter Kurz und tritt dort auch vermehrt solistisch auf. Im Sommer 2018 nahm sie mit ihrem Ensemble „EnsembleDing“ an einem Meisterkurs der „King´s Singers“ im Rahmen des Schleswig-Holstein-Musikfestivals teil. Begleitet wird Johanna Beier von Kazuki Suzuki. Der Pianist studierte Klavier und Liedbegleitung am Kunitachi College of Music in Tokio. Seine Vorliebe für mitteleuropäische Komponisten sowie die Klassik und Romantik, führte ihn nach Deutschland, wo er 2018 sein 2. Masterstudium im Hauptfach Begleitung an der Musikhochschule Mannheim aufnahm.