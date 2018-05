„Forum Nachdenken“ - Nachdenken in der Bastion

Das „Forum Nachdenken“ in der Bastion soll eine Anlaufstelle sein für alle, die sich über gesellschaftliche, ökonomische und politische Probleme unserer Zeit eigene Gedanken machen. Wir freuen uns, wenn unterschiedliche Positionen aufeinander treffen und gemeinsam analysiert werden.

Das „Forum Nachdenken“ möchte die politische Diskussion in Kirchheim und Umgebung fördern, zum Verständnis von aktuellen politischen Zusammenhängen beitragen, eine gemeinsame Diskussion ermöglichen und demokratische Inhalte in die Öffentlichkeit tragen. Dabei darf es gerne kontrovers zugehen. Dazu sind alle eingeladen, die sich einbringen wollen oder auch nur zuhören und sich eigene Gedanken machen möchten. Die Diskussions-Themen und Beiträge speisen sich direkt aus der Runde der Teilnehmer und je breiter das Spektrum dieser Themen ist, desto spannender die Diskussionen. Pro Veranstaltung soll es jeweils um ein Schwerpunkt-Thema gehen, welches vorher entsprechend bekannt gegeben wird bzw. in der vorherigen Veranstaltung abgestimmt wurde.

Keinen Platz haben dabei kriegerische, rassistische, sexistische oder sonstige Menschen-feindlichen Positionen und Politikansätze.

-----

Thema heute:

"Digitaler Journalismus: Chancen und Risiken"