AlicePumpkinPilots

Die beiden Herren aus dem Raum Esslingen haben sich der Musik ihrer Vorbilder verschrieben. Mit zwei akustischen Gitarren und zweistimmigem Gesang spielen sie sich durch die Klassiker der Grunge Ära. Denn schon damals – Mitte der 90er Jahre – haben die sonst so raubeinigen Songs von Nirvana, Alice in Chains und Stone Temple Pilots in der Reihe MTV unplugged in akustischer Interpretation ein Millionenpublikum verzaubert, also wird das heute auch noch funktionieren.