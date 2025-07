Foto - Ausstellung des Stadtarchivs Bad Rappenau

Vom 2. August bis 27. September 2025 zeigt das Stadtarchiv im Foyer des Rathauses eine Foto-Ausstellung zur „Salinenstraße im Wandel der Zeit“.

Die Salinenstraßeist ein Stück Stadtgeschichte, eng verbunden mit derKur.Sie war schon immer ein Aushängeschild für den Kurbetriebund in früherer Zeit bekannt als „Prachtstraße“. Das repräsentative Kurhotel,hervorgegangen aus dem „Gasthof zur Saline“,hieß ab 1929 „Kurhotel“ und wurde von derzur Kur kommenden Prominenz und den Rappenauer Honoratiorengutbesucht.

Bis 1971 war es Mittelpunkt des geselligen Lebens. Private Gaststätten und Pensionen bekamen schon im 19. Jahrhundert eine besondere Bedeutung bei der Unterbringung und Beköstigung der Kurgäste. Die ebenfalls in der oberen Salinenstraße gelegene Pension Braun sowie das Gasthaus „Zum deutschen Kaiser“, später bekannt als Pension Lemperle,waren wichtige Unterkünfte für die Kurgäste. Das Häffner Bräu erhielt seinen Namen bereits 1908, als Jakob Ludwig Häffner –durch seine Familie tief in der Braukunst verwurzelt –das Anwesen in der Salinenstraße erwarb.

Immer wieder an-und umgebaut, bis es die heutige Größe erlangte.Der Musikpavillon mitTrinkbrunnen war von 1928 bis 1964 ein Highlight für Musikveranstaltungen und Treffpunkt zum Genießen der Sole-Trinkkur. Mittwochs und am Wochenende spieltehierdie Kurkapelle. Das Sole-Freischwimmbad war das erste Bad dieser Art in Süddeutschland und stolz legte sich Bad Rappenau den Beinamen „Seebad fern vom Meer“ zu.

1936 offiziell eröffnet und Anziehungspunkt für Gäste aus ganz Nordwürttemberg und Nordbaden. Über 6.000 Badegäste wurden an einzelnen Sonntagen gezählt.

Die Besucher erwarteteine abwechslungsreiche Ausstellung mit vielen Erinnerungen an nicht mehr vorhandene Gebäude. Bei der Vernissage am Freitag, dem 01.08.25 um 18 Uhr im Foyer des Rathauses gibt es eine Begrüßung von Oberbürgermeister Sebastian Frei und eine Einführung von Stadtarchivarin Regina Thies, die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt von Olivia Goebels an der Harfe.

Geöffnet ist die Ausstellung zu den Öffnungszeitendes Rathauses: Montag bis Mittwochvon 8 bis 16 Uhr, Donnerstagvon8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr.