Foto: Ekkehard Köhler Maientagsmotette

In der Form eines Evensong werden prächtige Werke anglikanischer Tradition musiziert.

Auch in diesem Jahr laden das Concerto Vocale der Göppinger

Kantorei sowie das Bezirksbläserensemble und die Kirchengemeinde Göppingen wieder zur traditionellen Maientagsmotette in der Form eines Evensong ein. Auf dem Pro-gramm stehen u.a. prächtige Werke anglikanischer Tradition, wie sie sonst in der Londoner Westminster Abbey bei Krönungsanlässen erklingen, sowie Wortbeiträge. Sie findet wie immer am Maientagsonntag, also dieses Jahr am 14. Juni, in der Oberhofenkirche statt und beginnt um 17 Uhr. Die Liturgie hält Dekan Hartmut Zweigle. Mit einer knappen Stunde Dauer bietet sie einen stimmungsvollen Ruhepol nach dem trubeligen Treiben auf dem Festgelände. Das beliebte traditionelle Grußwort übernimmt wieder Erster Bürgermeister Johannes Heberle.

Der Eintritt zur Maientagsmotette als Gottesdienst ist frei, um Spenden wird gebeten.