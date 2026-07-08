Foto-Workshop Kreativ-Aufgabe HEISS AUF LESEN

Was ist HEISS AUF LESEN? Eine Leseclubaktion in den Sommerferien für Kinder- und Jugendliche von der Grundschule bis ins Teenager-Alter. Bei HEISS AUF LESEN erhältst Du für gelesene Bücher ein Gewinnlos. Weitere Lose erhältst Du durch Lösung einer kreativen, digitalen Herausforderung.

Mitmachen ist ganz einfach: Melde Dich kostenlos bei der Stadtbücherei für HEISS AUF LESEN an. Dann kannst Du direkt loslegen.

Die kreative Herausforderung dieses Jahr ist die Erstellung eines Fotoprojekts. Das Thema lautet:„Wie würde der Ort aussehen, an dem du gerne lesen möchtest?“.

Überlege dir zuerst, wie der Ort aussehen sollte. Was brauchst du, um den Ort in einem Foto darzustellen? Welche Gegenstände beinhaltet der Ort? Welche Materialien braucht du? Welche Farben sind dir für den Ort wichtig?

Zeige deinen Leseort in maximal vier Bildern. Du kannst unterschiedliche Fotoperspektiven oder Fototechniken verwenden. Nachdem du dir deine Gedanken gemacht hast, kann es losgehen. benutze dazu ein Gerät mit Kamera, um die Fotos zu erstellen.

Bei unserem kleinen Workshop fotografieren wir mit Tablets aus der Stadtbücherei und lernen etwas über Perspektiven und Bildgestaltung.