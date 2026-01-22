Fotoausstellung „ Heimatreporter unterwegs“

In der Zeit vom 7. Februar bis 8. März 2026 laden die Heimatreporter der Heilbronner Stimme zu einer Fotoausstellung in das Kulturhaus „Forum Fränkischer Hof“.

Die Ausstellung zeigt mit Tier-, Natur-und Landschaftsaufnahmen eindrucksvoll,wie schön unsere Heimat -das Heilbronner Land -ist.

Aussteller sind die dreizehn Heimatreporter Anneliese Schmidt aus Neckarsulm, Egon Groß aus HN-Böckingen, Elektra Domesle aus Flein, Elke Köbernik aus Leingarten, Gerd Tiedke aus HN-Biberach, Gülay Sween aus Ingelfingen, Heide Böllinger aus Bad Friedrichshall, Jutta Koster aus Leingarten, Martin Butz aus Bretzfeld, Sigrid Schlottke aus Bad Rappenau,Tanja Blind aus Frauenzimmern, Uschi Dugulin aus Neuenstein und Wolfgang Kynast aus HN-Sontheim. Sie fotografieren und schreiben leidenschaftlich gern und veröffentlichen dies auf dem Bürgerportal der Heilbronner Stimme (meine.stimme.de)

Die Heimatreporter zeigen Bilder, die bei Streifzügen mit der Kamera im Heilbronnerund Hohenloher Land entstanden sind. Die Vielfalt und die verschiedenen Blickwinkel auf die Umgebung spiegeln sich in den gezeigten Fotos wieder. Mit Geduld und vielen Stunden Suche nach einem Motiv entstanden eindrucksvolle und detailreiche Aufnahmen von tierischen Bewohnern, wunderschönen Blühpflanzen und beeindruckende Landschaftsbilder.Alle Fotografen verbindet die Liebe und Achtsamkeit gegenüber unserer Natur und der Heimat. Weite Wege, frühes Aufstehen, langes und genaues Beobachten und auch viel Geduld sind nötig, um genau diesen einen wunderschönen und besonderen Moment einzufangen.

„Sei achtsam und beobachte! Respektiere die Natur!“ Genau dies findet sich im Thema der Ausstellung „Heimatreporter unterwegs“.Erleben Sie die vielfältigen Arbeiten im Kulturhaus Bad Rappenau. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Ausstellung "Heimatreporter unterwegs" ist in der Zeit vom 07.02. bis 08.03.2026 im Kulturhaus "Forum Fränkischer Hof" in Bad Rappenauzu sehen. Öffnungszeiten sind immer Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr (am 14.02.2026 bleibt die Ausstellung geschlossen).Die Vernissage findet am Samstag, den 07.02.2026 um 15 Uhr statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.