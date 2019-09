Vom 1. bis zum 18. Oktober 2019 wird in den Räumen des Landratsamtes die Fotoausstellung „Angekommen - Angenommen“ präsentiert. Die Ausstellung zeigt Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte und thematisiert, was Integration eigentlich ist und wann sie gelingt. Zur Ausstellungseröffnung am

Dienstag, den 1. Oktober 2019

um 18.00 Uhr

im Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis,

Neckarelzer Straße 7, Gebäude 8, Foyer,

in 74821 Mosbach