Fotoausstellung "Bestenheid - wirtschaftliche Keimzelle Wertheims"

Die Ausstellung würdigt im Rahmen des Jubiläums "50 Jahre Große Kreisstadt" die Bedeutung der Wirtschaftsunternehmen für die Entwicklung der Stadt. Der Ursprung insbesondere der Glasindustrie lag in Bestenheid.

Die Fotos des Wertheimer Fotografen Peter Frischmuth zeigen zahlreiche Bestenheider Unternehmen in den letzten 50 Jahren.

Öffnungszeiten

28. September bis 1. Oktober sowie 5. bis 8. Oktober

jeweils 14 bis 16 Uhr