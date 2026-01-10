Fotoausstellung "Bestenheid - wirtschaftliche Keimzelle Wertheims"

Die Ausstellung würdigt im Rahmen des Jubiläums "50 Jahre Große Kreisstadt" die Bedeutung der Wirtschaftsunternehmen für die Entwicklung der Stadt. Der Ursprung insbesondere der Glasindustrie lag in Bestenheid.
Die Fotos des Wertheimer Fotografen Peter Frischmuth zeigen zahlreiche Bestenheider Unternehmen in den letzten 50 Jahren.
Öffnungszeiten
28. September bis 1. Oktober sowie 5. bis 8. Oktober
jeweils 14 bis 16 Uhr
Info
Bürger- und Vereinstreff, Bestenheid Haslocher Weg 85, 97877 Wertheim
Kunst & Ausstellungen