Vivian Maier – In the Streets

Fotoausstellung. Zum 70-jährigen Jubiläum des Deutsch-Amerikanischen Instituts Tübingen (d.a.i.) kommt mit Vivian Maier eine spät entdeckte, aber große Ikone der amerikanischen Street Photography erstmals nach Tübingen. Nach Ausstellungen in großen Häusern weltweit stellt das d.a.i. das beeindruckende Werk der postum gefeierten Künstlerin ab dem 5. Mai in seinen Räumlichkeiten aus.

400 Dollar hatte John Maloof im Jahr 2007 investiert, um eine Kiste mit Foto-Negativen bei einem lokalen Auktionshaus in Chicagos Nordwesten zu erwerben. Ursprünglich für die Recherche eines Nachbarschaftsprojekts gedacht, landeten die Negative bis auf Weiteres in Maloofs Kleiderschrank. Jahre vergingen, bis die Kiste geöffnet wurde – ihr Inhalt entpuppte sich als eine der größten Sensationen der Fotogeschichte. Mit dieser Anekdote beginnt die Entdeckung einer wahren Meisterin: Vivian Maier. Heute sind ihre Bilder aus der amerikanischen Street Photography der 50er bis 70er Jahre nicht mehr wegzudenken.

Seit dem Kauf ihrer ersten Kamera im Jahr 1949 widmete sie fortan nahezu besessen jede freie Sekunde ihrer Leidenschaft, der Fotografie. Als Autodidaktin entwickelte sie ein Gespür und ihren ganz eigenen Blick für einzigartige Motive, vor allem in den Straßen von Chicago und New York. Den Ruhm suchte sie jedoch nicht: Menschen aus ihrem Umfeld beschreiben sie als still und zurückgezogen. Maier, die hauptberuflich als Kindermädchen arbeitete, scheute keinen Aufwand, um – oft mit ihren Schützlingen im Gepäck – auf Motivsuche zu gehen.

Aus den rund 150.000 entdeckten Aufnahmen, von denen Vivian Maier aufgrund ihrer knappen Finanzen nur einen Bruchteil je entwickeln ließ, zeigt das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen eine selektierte Auswahl von 50 Schwarzweißfotografien mit Impressionen aus den Straßen von New York und Chicago in den 1950er und Anfang der 1960er Jahre. Anhand der ausgewählten, sorgfältig komponierten und technisch brillanten Kunstwerke wird schnell klar, was die Fotografien von Vivian Maier so besonders macht: ihr außergewöhnlicher Blick auf die einfachen, skurrilen und tragisch-witzigen Momente des Lebens – eingefangen auf der Straße – lässig, schräg und immer mit einer ganz besonderen Perspektive, die ganze Geschichten hinter den Bildern erahnen lässt.

Die Tübinger Ausstellung offenbart die ausdrucksstarke Bildsprache dieser herausragenden, zu Lebzeiten unentdeckten Künstlerin, introvertierten Frau und Ikone der modernen Straßen-Fotografie.