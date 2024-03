Fotoausstellung zum Klimawandel

Fotografien von James Balog. Wie groß ist der menschliche Einfluss auf unseren Planeten? Wie verändert sich unsere Umwelt durch menschlichen Einfluss und inwiefern sind Spuren von Waldbränden oder Eisschmelze, Wälder und Gletscher auch vibrante Zeitzeugen, vielleicht sogar nichtmenschliche Zeitkapseln? James Balog macht mit den Fotoreihen „Chasing Ice“ und „The Human Element“ sichtbar, was mit unserem menschlichen Auge gar nicht wahrzunehmen ist: Wie sich Gletscher in Alaska mit jedem Tag verändern. Wie sich ein extrem heißes Feuer in Kalifornien um einen Baum schlingt und diesen transformiert. Balogs Bilder sind eindrucksvolle Zeugnisse der Veränderungsprozesse in unserer Natur und gleichzeitig ein „call to action“. Das d.a.i. zeigt Auszüge aus den Reihen „Chasing Ice“ und „The Human Element“ rund um das Thema Feuer und Eis. James Balog ist ein US-amerikanischer Naturfotograf, Geowissenschaftler und Bergsteiger, der unter anderem durch Veröffentlichungen in den Magazinen „National Geographic“, „The New Yorker“ und „Vanity Fair“ sowie durch den Dokumentarfilm „Chasing Ice“ international bekannt geworden ist. Zu dieser Fotoausstellung bieten wir auch kostenfreie Führungen an. Falls Sie an einer Ausstellungsführung (z.B. für Schulklassen oder Uni-Seminare) interessiert sind, melden Sie sich bitte bei events@dai-tuebingen.de.