Traugott Schmolz (1922 bis 2009), langjähriger Stadtarchivar und „Hüter der Herrenberger Stadtgeschichte“, hätte am 23. September 2022 seinen 100. Geburtstag gefeiert. Schmolz‘ Werk umfasst detailgetreue Zeichnungen, Gemälde und Fotografien, insbesondere der Herrenberger Altstadt und Stiftskirche. Anlässlich des Jubiläums interpretieren Mitglieder des Fotoclubs Herrenberg Schmolz‘ Stadtansichten neu. Hierfür haben sie sich auf Spurensuche nach seinen Standorten und Motiven in der Stadt begeben. Die Ausstellung „Fotoclub meets Schmolz“ zeigt somit auch, wie sich das Stadtbild in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.