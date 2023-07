Fotograf Bernd Mantwill zeigt Bilder von Bad Hersfeld, Kassel & Bad Sooden Dia-Reise Hessisches Bergland – der Norden

Am Donnerstag, den 10. August um 19.30 Uhr zeigt Fotograf und Diplom-Geograph Bernd Mantwill im Kurhaus Bad Rappenau den zweiten Teil seiner Reise ins Hessische Bergland – dieses Mal in den Norden.

Durch das dicht bewaldete Hessische Bergland startet die Dia-Reise entlang des Fulda-Tals nach Bad Hersfeld und Melsungen. Beide Orte haben wunderschöne Altstädte. In Bad Hersfeld steht die Ruine der Stiftskirche, eine der bedeutendsten Kirchenruinen des deutschen Mittelalters.

Nächstes Ziel der Reise ist Kassel mit seinen schönen Gartenanlagen auf der Wilhelmshöhe. Von der Fulda geht es nach Osten an die Werra nach Bad Sooden-Allendorf, nahe der ehemaligen DDR-Grenze. Hier gibt es ein Grenzland-Museum. Weiter im Norden vereinigen sich die beiden Flüsse Fulda und Werra im niedersächsischen Münden. Ab hier heißt der Fluss Weser. Entlang der Weser geht es weiter ins Weser-Bergland. In dieser waldreichen Region befindet sich der Urwald Sababurg. Letzter Halt der Dia-Reise ist Karlshafen an der Weser.

Karten für die Dia-Reise ins Hessische Bergland am Donnerstag, 10.08. um 19.30 Uhr im Kleinen Saal des Kurhauses.