Fotografieren war noch nie so leicht wie heute. Aber obwohl die Apparate immer besser werden, kommen nicht unbedingt gute Bilder dabei heraus. Aber was ist das überhaupt, ein „gutes“ Foto?

Die Antwort darauf – und noch viel mehr – erfahrt Ihr in diesem kompakten Einsteigerkurs, mit so viel Theorie wie nötig und so viel Praxis wie möglich. Eure wichtigste Ausrüstung dafür ist Lust auf die Sache – am besten zusammen mit einer Kamera, die nicht nur vollautomatisch funktioniert. Denn alles, was Ihr selber machen könnt, anstatt es einer Maschine zu überlassen, ist willkommen – man nennt es Kreativität. Dazu gehören im Fall der Fotografie ein paar technische Basics wie Zeit, Blende, Empfindlichkeit und Belichtung. Aber keine Bange, Technik ist bloß ein Hilfsmittel. Es geht nicht darum, wer das fetteste Objektiv hat, sondern um Euren individuellen Zugang zur visuellen Sprache der Fotografie.Was Ihr bitte möglichst mitbringen solltet:Kamera (ideal ist eine digitale Spiegelreflex o. ä.) mit Bedienungsanleitung; Notebook; Beispiele für eigene Bilder, die ihr super findet, und solche, die missraten sind. Dann haben wir direkt was Konkretes zum Besprechen.

Andreas Langen ist seit vielen Jahren Fotograf und Journalist, der ebenso lange schon Fotografie lehrt und vermittelt.

Kurs-Nr. 192W109