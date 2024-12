Fotografie

Auch wenn es oft behauptet wird, gibt es noch immer keine Kamera, die gute Bilder macht. Dafür ist der Mensch gefordert. Aber was ist denn überhaupt ein »gutes« Bild? Die Antwort darauf wird in diesem Kurs gesucht, mit so viel Theorie wie nötig und so viel Praxis wie möglich. Denn mit dem richtigen Hintergrundwissen lässt sich auch aus einer einfachen Kamera eine Menge herausholen, indem man Belichtungszeit, Blende oder Empfindlichkeit kreativ einsetzt, mit Perspektiven, Blickwinkeln und Licht spielt und bewusst auf Motivsuche geht. Ihr lernt die Grundregeln der Bildgestaltung kennen – und wie man diese gelegentlich bricht.

Für Ungeübte und Versierte.

Sa. 25. Januar 11 – 18 Uhr

So. 26. Januar 11 – 15 Uhr