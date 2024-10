Fotojagd auf heimische Insekten - Faszination auf 6 Beinen

Roland Längst kann zu diesem Vortrag eine besondere und interessante Auswahl seiner vielen Insektenfotos aufzeigen. Insekten sind die größte Tiergruppe der Erde.

Konkreter: Mehr als 60 Prozent aller beschriebenen Tierarten sind Insekten. Sie beeindrucken durch interessante Formen- und Farbenvielfalt (z.B. bei Schmetterlingen), sind unverzichtbare Bestäuber und Nahrungsgrundlage für Säugetiere, Amphibien, Reptilien und vor allem für Vögel. Problematisch ist daher das zunehmende Insektensterben. Aktuell 1/3 aller Insektenarten sind bedroht, allein 50% der Wildbienen. Private Sammler legen sich häufig Insektensammlungen an; speziell auffällige Schmetterlinge und Käfer werden dabei gerne aufgrund ästhetischer Vorlieben oder spärliche Arten aufgrund ihres Seltenheitswertes gesammelt. So gibt es z.B. vor allem in tropischen Ländern wirtschaftliche Interessen an der besonders in Europa und Nordamerika beliebten Sammelleidenschaft. Dort werden Schmetterlinge und andere beliebte Insekten in einzelnen Farmen gezüchtet und an Sammler verschickt.