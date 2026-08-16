Fotomeditation mit „Synth meets Stríngs“

Hören und sehen, zur Ruhe kommen – das ist die Idee für das Konzert von „Synth meets Strings“.

Der Neusitzer Musiker Gebhard Bauer hat mit seinen Eigenkompositionen beeindruckende Stücke für die Kombination von Synthesizer und Streichinstrumenten geschaffen.

Ein Cello und fünf Violinen unterstreichen im besten Wortsinn die meditative, aber auch immer wieder dynamische elektronische Musik. In Verbindung mit dem großartigen gotischen Kirchenraum der Heilig-Geist-Kirche und den Bildern des Rothenburger Fotografen Willi Pfitzinger dürfen sich die Zuhörer und Zuschauer auf eine nachdenklich-meditative Stunde freuen. Dabei werden ausschließlich eigene Musik und Fotografien des Komponisten und Fotografen vorgestellt.