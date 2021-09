Fotopoints

Erleben Sie die Stadt aus ungewohnten Blickwinkeln. Lassen Sie sich auf fotografische Experimente ein und betrachten Sie die Heilbronner Hotspots aus verschiedenen Perspektiven. Fangen Sie mit Ihrer Kamera das Spiel aus Licht und Schatten ein und schärfen Sie Ihren Blick für das Detail.

Für alle Angebote gilt, dass der Nachweis eines negativen Testergebnisses (nicht älter als 24 Stunden), einer vollständigen Impfung (Termin muss mind. 14 Tage zurückliegen), oder einer Genesung erbracht werden muss. Darüber hinaus gelten die AHAC-Regeln. Bei allen Führungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Buchungen können vor Ort in der Tourist-Information in der Kaiserstraße vorgenommen werden, telefonisch unter 07131 562270, per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de oder direkt hier über die Website.