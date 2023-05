Fotoreportage - Sabine Geiger: Costa Rica

Costa Ricas geografische Vielfalt täuscht Größe vor. Dabei gehört es doch zu den kleinsten Ländern Lateinamerikas. Zwischen zwei Meeren auf der mittelamerikanischen Landbrücke gelegen, birgt das kleine Land einen solch unglaublichen Schatz an Naturschönheiten, dass es oft auch als das "Paradies auf Erden" bezeichnet wird. Sabine Geiger, Reisefotografin, war mit ihrer Kamera oft im richtigen Moment am richtigen Ort und hat so viele wunderbare Fotospots gefunden und zauberhafte Momente erlebt - inmitten bezaubernder Natur. Sie erzählt in ihrem Vortrag Geschichten vom den Wechselwirkungen des Lebens im dichten Dschungel, der Sage von der alten Frau in den Feuerbergen, Legenden des mystischen Nebelwalds und sie nimmt euch auch mit an einsame Strände. Zum Greifen nah sind die bunten Vögel, Reptilien, Faultiere, Äffchen und noch so viel mehr exotische Tiere in traumhafter Landschaft - in Bildern einfach zum Wegträumen: PURA VIDA.