Fotoreportage - Sabine Geiger: Schottland – Unterwegs in den Highlands

Sagen und Legenden haben eine Heimat. Zahllose Filme und Romane haben bereits unsere Vorstellung von Schottland inspiriert - und wer einmal dort war, kommt immer wieder dorthin zurück. Hier taucht man ein in eine Welt, die uralt ist. Eine Welt der keltischen Mythen und Legenden. Eine Welt, in der es große Könige und tapfere Helden gab, für die Mut und Ehre und Clanstreue alles war. Wo Grenzen zwischen den Zeiten schon einmal verwischen können, und eine Welt, in der ein Steinkreis nicht nur eine rätselhafte Ansammlung von Findlingen ist. Das ist das wirklich mystische Schottland.

Mein Lieblingsort liegt mitten in den Highlands. Dort, wo das Licht die Farbe der Seen bestimmt und die saftig grünen Wiesen von leuchtend gelbem Ginster durchzogen und die Berge und Wälder durchtränkt sind vom Violett des Rhododendron. Im Juni versteht sich. Die Fantasie geht mit mir tanzen. Nirgendwo sonst schweift man ab, wie in dieser Moorlandschaft und den einsamen Tälern, wo sich nicht selten Regenwolken und Nebelschwaden abwechseln. Man fühlt sich zeitversetzt in den alten Burgen, verwitterten Steinkreisen und verwunschenen Friedhöfen. Und nirgendwo sonst hält sich eine Legende über ein Ungeheuer in einem See so lange, wie hier. Es gibt so endlos viele Sagen und Legenden, die ich euch erzählen möchte, so viele Locations, die ich euch zeigen möchte und so viele interessante Möglichkeiten, dort das sehen zu lernen, um wundervolle Fotos zu machen…. auf dieser Fototour in Schottland.