Fotos mit Tübinger Stadtansichten

Mit einer Ausstellung am Universitätsklinikum zeigt die Fotocommunity die Stadt Tübingen in all ihren Facetten. Vom 8. November bis Ende Februar 2020 sind die Fotos täglich von 7 bis 21 Uhr in den Crona Kliniken auf dem Schnarrenberg, Hoppe-Seyler-Straße 3, Wandelgang auf Ebene 3 zu sehen. Interessierte, Patienten und Besucher sind herzlich eingeladen.

Unbekannte und bekannte Stadtansichten zeigen Fotografen der Fotocommunity Tübingen ab November in den Crona Kliniken. Unter dem Titel „Tübinger Facetten“ sind zahlreiche Motive versammelt, die sich in oder um Tübingen finden. Nicht nur die verwinkelten Gassen und die berühmte Neckarfront dienen den Fotografen als Motiv, auch der Schlossbergtunnel und die Kliniken auf dem Schnarrenberg sind zu sehen. Dabei wählen die Fotografen und Fotografinnen immer wieder ungewöhnliche Blickwinkel oder Techniken, setzen ganz bewusst den Fokus auf scheinbar Nebensächliches oder spielen mit Licht und Schatten. Zu sehen sind Bilder in Farbe und schwarz-weiß, fast monochrome Aufnahmen aber auch Infrarotfotografien mit einer dafür eigens umgebauten Kamera.