Four Seasons Festival

NERVINE steht für Rock – ohne Bullshit, ohne Kompromisse, aber mit jeder Menge Leidenschaft. Über zwei Dekaden voller schmutziger Riffs, schweißgetränkter Nächte und unbändiger Songs – mitten in die Fresse, direkt ins Herz. Die Göppinger Combo ist seit über 20 Jahren unterwegs und hat gerade den Countdown für ihr nächstes Kapitel gestartet. Das neue Album 2nd Command steht für den 24.05.2025 in den Startlöchern!

MEMORY REMAINS, das ist melodischer Rock und Metal, irgendwo zwischen Metallica und Disturbed, mit einem ordentlichen Schuss Pop Punk. Die 4 Jungs aus dem Raum Stuttgart überzeugen mit eindringlichem Gesang, treibenden Rhythmen und Riffs, die sofort ins Ohr gehen.

REDNECK IRIS ist eine energiegeladene Redneck-Band aus dem Herzen Alabamas, die für ihren rauen Southern-Rock-Sound, ehrliche Country-Texte und jede Menge Lagerfeuer-Charme bekannt ist. Gegründet von ein paar Freunden, die zwischen Pickup-Trucks, Whiskey und langen Nächten aufgewachsen sind, verbindet die Band traditionelle Country-Elemente mit modernen Rock-Einflüssen. Mit bissigem Humor, unverfälschter Attitüde und jeder Menge Südstaaten-Seele bringen Redneck Iris jedes Honky-Tonk zum Kochen.

Mit viel Liebe zum Detail, vereinen RED IRIS die vier Musiker ihren modernen Rocksound mit tragender und atmosphärischer Melodiearbeit zu einem einzigartigen Erlebnis. Deutsche Texte, die durch klaren, teils mehrstimmigen Gesang perfekt in die Songstruktur passen, machen ihre Shows unverwechselbar.