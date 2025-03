Theater Mummpitz

Spiel: Gabriel Drempetic, Meike Kremer

Kindertheater 1 (4 bis 6 Jahre)

Jedes Kind hat eigene Talente und Wünsche – und die entsprechen nicht immer dem, was die Eltern erwarten oder erhoffen. So geht es auch dem kleinen Fuchs Foxtrott im Bilderbuch von Helme Heine. Denn Foxtrott hat Eltern, die die Stille über alles lieben. Als der junge Fuchs zum ersten Mal sein Zuhause verlässt, faszinieren ihn sofort all die Geräusche, die es in der Welt gibt. Und er hat natürlich nichts Eiligeres zu tun, als seine Eltern an den neuen Entdeckungen teilhaben zu lassen. Von nun an geht jede Jagd schief, denn wer Lärm macht, fängt logischerweise nichts für den Kochtopf. Aber schließlich ist Foxtrotts „Lärm“ doch noch für etwas gut ...

Das Publikum ist wichtiger Mitspieler und liefert all das Quaken, Blöken, Schnattern, Tuckern und Summen. Mit Hilfe von jeder Menge Elektronik machen die Spieler*innen daraus ein immer wieder neues musikalisches Hörabenteuer, das zur akustischen Entdeckungsreise für die ganze Familie wird.