Fränkische Bierkultur in Feuchtwangen

An drei Tagen werden insgesamt sechs Brauereien die allesamt eine enge Verbindung zu Feuchtwangen pflegen, ihr selbstgebrautes Bier anbieten.

Analog zum Weindorf wird auf dem Scheiraplatz aufgestuhlt und aus den städtischen Marktbuden ausgeschenkt. Um allen Besuchern die Möglichkeit zu geben, die Biere zu probieren, wird an allen drei Tagen während den Öffnungszeiten ein Probierglas angeboten. Zum Bier werden natürlich typische kulinarische Schmankerl, wie Bratwurst, Hähnchen, Braten, Käse, Schinken usw. nicht fehlen.

Umrahmt wird die Veranstaltung mit einem ausgewogenen Musikprogramm:

Für unsere Gäste spielen folgende Kapellen / Bands / Musiker:

Freitag: 07.08.26:

17:00 – 19:30 Uhr Blaskapelle Thürnhofen

19:30 – 23:30 Uhr Red Bottle Necks und Victor Schlund

Samstag 08.08.26:

17:00 – 19:30 Uhr Landwehr Garde

20:00 – 23:30 Uhr Zapfhahn

Sonntag 09.08.26:

10:00 – 13:00 Uhr Frühschoppen-Musik mit Martin Schaffner

18:00 – 21:00 Uhr Kleinstadt Akustiker

Folgende Brauereien werden unsere Gäste verköstigen:

- Landwehr Bräu Reichelshofen

- Pau Hana Bier Weinberg

- Rook-Bräu Wildenholz

- Brauerei Stefansbräu Dinkelsbühl

- Fischer Landbräu Wieseth

- Brauerei Hofmühl Eichstätt