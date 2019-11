Fränkische Meister: Matthias Grünewald und Tilman Riemenschneider

Eberhard Göpfert, früherer Schulleiter des Erasmus-Widmann-Gymnasiums, führt am Donnerstag, 5. Dezember, um 15 Uhr durch die Ausstellung „Alte Meister in der Sammlung Würth“ in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall. Thema sind die „Fränkischen Meister: Matthias Grünewald und Tilman Riemenschneider“. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro pro Person oder zwölf Euro für Familien. Anmeldung erforderlich unter johanniterkirche@wuerth.com.