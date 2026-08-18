Fränkischer Liederabend: „Fränkisch zugewandt“ mit Toni Lang

Lust auf einen Abend ohne weichgespülten Einheitsbrei, dafür mit handgemachter Musik, Humor und viel Herz? Dann solltet ihr euch diesen Samstagabend rot im Kalender anstreichen!

Der Colmberger Liedermacher Toni Lang kommt nach Marktbergel und bringt sein brandneues Programm mit ins Szenestübla. Wer ihn kennt, weiß: Seine Lieder – alle aus eigener Feder – sind wie das Leben selbst. Mal humorvoll-frech, mal tiefgründig, aber immer echt, direkt und eben typisch „fränkisch zugewandt“.

Packt eure Freunde ein, sichert euch rechtzeitig einen Platz im gemütlichen Lindenhof und genießt einen ehrlichen, fränkischen Liederabend bei kühlen Getränken und bester Atmosphäre!

Die harten Fakten auf einen Blick:

Wann: Samstag, 26. September 2026

Beginn: 19:00 Uhr

Wo: Szenestübla / Lindenhof, 91613 Marktbergel

Eintritt: Eintritt frei! (Über einen Obolus in den Hut für den Künstler freut sich der Abend natürlich trotzdem.)

Kommt vorbei und lasst euch gut unterhalten.