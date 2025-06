Fränkischer Sommer in Dürrenmungenau

Was könnte es Schöneres geben als ein harmonisches und fröhliches Familienfest mitten im Sommer?

Genau dazu lädt der Fränkische Sommer ein. Vor der wunderbaren Kulisse des Wasserschlosses in Dürrenmungenau können Groß und Klein einen wundervollen Tag zusammen erleben. Mit dabei sind Studierende der Orchesterakademie der Staatsphilharmonie Nürnberg und der Hochschule für Musik, der Klarinettist Pablo Barragán und das Kebyart Saxophonquartett.

Das 2014 in Barcelona gegründete Ensemble ist eine der vielversprechendsten Gruppen in der aktuellen Musikszene, denn die vier talentierten Musiker teilen eine unendliche Leidenschaft für Kammermusik und den Wunsch, klassische Musik in Szene zu setzen. Daher sind sie die perfekten Gäste dieses Familienfestes: An vielen verschiedenen Stellen gibt es „Musik zum Anfassen“, Zuhören und Erleben mit allen Sinnen. Man kann einen „Instrumentenzoo“ besuchen, es gibt Kricket und Stelzenlauf. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl aller Gäste gesorgt. Die Musikfamilie freut sich auf Ihr Kommen!

Pablo Barragán, Klarinette

Kebyart Saxophonquartett

Studierende der Orchesterakademie der Staatsphilharmonie Nürnberg

und der Hochschule für Musik Nürnberg