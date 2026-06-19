Zum 20-jährigen Jubiläum lädt das Ballettstudio Royal zu einer glanzvollen Tanzvorstellung in das Wilhelma Theater ein. Das Programm präsentiert die gesamte Bandbreite der Schule in zwei kontrastreichen Teilen:

​Den Auftakt macht das zauberhafte Märchenballett „Fräulein Glücksklee“ (frei nach Denise Hammeley). In dieser nostalgischen Inszenierung steht die gleichnamige Märchenfigur im Mittelpunkt, die mit ihrer Freundin Daisy in einem magischen Pilzhaus lebt. Eine Geschichte über ein großes Waldfest, Blumenfeen und einen geheimnisvollen Gast, die Jung und Alt verzaubert.

​Im zweiten Teil präsentiert die Schule ihre moderne Seite: Unter dem Titel „Stella Interstellar“ begeben sich die Tänzerinnen auf eine visionäre Reise durch die Galaxie. In einer Symbiose aus modernem Tanz und sphärischen Bildwelten unserer Milchstraße verschmelzen Bewegung und das Universum zu einem ästhetischen Gesamtkunstwerk.