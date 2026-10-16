Fräulein Luise – Vielleicht nicht für immer Tour DE

Die Songs der jungen Zürcher Band Fräulein Luise leben sehr stark vom Erzählen verschiedener Geschichten, in denen sie sowohl relevante gesellschaftliche Themen als auch ihre eigenen Erfahrungen verarbeiten.

Deshalb schreiben sie ihre Texte auch hauptsächlich auf Deutsch und in Mundart.

Während die Stärke ihrer Texte oft in deren einfachen Direktheit liegt, ist die Musik, auch wenn sie sich musikalisch hauptsächlich im Indie-Pop/Alternative Bereich bewegt, ein wilder Mix aus verschiedenen Genres, von Indie, Rock, über Pop und allem, was dazwischen liegt.

Trotz verschiedenen Einflüssen ist Fräulein Luise gut an ihrem einzigartigen Sound wieder zu erkennen, welcher sich vor allem durch besonders melodiöse Basslines und die gesangliche Zweistimmigkeit auszeichnet.

Die Zürcher Band hatte bereits neben zahlreichen Konzerten in der Schweiz u.a. am Gurtenfestival oder Open-Air St. Gallen die Möglichkeit, verschiedene Pop-Größen wie z.B. Wanda, Von Wegen Lisbeth, ok.danke.tschüss und Steiner & Madlaina zu supporten.