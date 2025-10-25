Fräulein Steiff

Die inspirierende Lebensgeschichte der Margarete Steiff.

Margarete Steiff (1847-1909) zählt zu den erfolgreichsten Unternehmerinnen der deutschen Geschichte und ist die Schöpferin der beliebten Plüschtiere mit dem „Knopf im Ohr“. Trotz der Kinderlähmung, die sie nie wieder laufen ließ, verfolgte Margarete unbeirrt ihren Traum von Unabhängigkeit. Sie wurde Schneiderin und gründete ein erfolgreiches Filzgeschäft. Aus einer spontanen Laune heraus nähte sie 1879 ein Nadelkissen in Form eines Elefanten – der Anfang einer weltweiten Erfolgsgeschichte. In ihrer Romanbiografie erzählt Maren Gottschalk nicht nur die Erfolgsgeschichte von Margarete Steiff und ihrer Spielwarenfabrik, sondern zeigt vor allem, wie sie sich mit Fantasie, Unternehmergeist und Risikobereitschaft gegen die gesellschaftlichen Einschränkungen ihrerZeit durchsetzte und ihren Weg in einer von Männern dominierten Welt fand.