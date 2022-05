Frösche, Kröten und Unken - Wer ist was?

Wer meint, Frösche und Kröten sind grün, schleimig und verwandeln sich in einen Prinzen, wenn man sie küsst, sollte ins Naturkundemuseum kommen. Denn sie sind ebenso wie die Unken ganz anders und noch so vieles mehr. Sie können spiegelglatte Scheiben hochklettern, haben eine Zunge, die sechsmal so lang ist wie sie selbst und machen im Laufe ihres Lebens eine wundersame Entwicklung durch. Gemeinsam geht es auf Suche nach den quakenden Zeitgenossen und auch der Frage nach, warum den Unken mit ih-ren herzförmigen Pupillen die Liebe quasi aus den Augen spricht, sogar ganz ohne Küssen.