Frösche, Lurche, Schlangen – Was macht sie besonders?

Die einen können kilometerweit rufen, die anderen über diese Entfernung kleinste Erschütterungen des Bodens spüren. Zu sehen sind sie fast nie, höchstens wenn man ganz leise ist und sehr gut schleichen kann. Ihre Hautfarbe passen sie je nach Temperatur und Laune gerne mal der Umgebung an. Entdeckt man sie doch, sind sie blitzschnell schlängelnd oder mit einem weiten Sprung auf und davon. Gut klettern können sie außerdem, entwischen an Land wie im Wasser, aber nur wenn es warm ist. Noch mehr Besonderheiten und warum sie das alles können, gibt es in diesem Programm zu erfahren