Ein gut Theil Eigenheit - Lebenswege früher Archäologinnen

Ausgräberinnen, Forscherinnen, Sammlerinnen - Frauen spielten von Anfang an eine bedeutende Rolle in der deutschsprachigen archäologischen Wissenschaft. Sie gerieten jedoch über die Jahrzehnte in Vergangenheit. Lernen Sie einzelne Archäologinnen und ihre Geschichten kennen.