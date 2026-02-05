Frühjahrs-Konzert vom Chor Inselmut - "Wenn im Himmel Rosen blühn und um Bach die Nixen plauschen"

Ein Frühjahrs-Konzert vom Chor Inselmut.

„Wenn im Himmel Rosen blühn und im Bach die Nixen plauschen“, dann ist es Zeit sich nicht nur darüber die Augen zu reiben, sondern auch davon zu singen und genau das macht der Chor Inselmut in seinen Frühjahrskonzerten.

Unter der Leitung von Isabella Lohner bringen die Sängerinnen und Sänger einen Strauß an Liebes-, Natur- und Scherzliedern aus ganz Europa und aus vielen Jahrhunderten. Da geht es neben neckenden Wasserwesen auch um die Suche nach mehr oder weniger passenden Bildern für die Liebe: „die Liebe ist ein Rosenstrauch“, „geliebtes Mondgesicht, Du hast die Augen eines Kälbchens“; da wird ein Schäferstündchen mit allem Auf und Ab besungen; da wird ein Gendarm „haj-hopp“ geneckt und gemeinsam ein kleiner Traum geträumt.

Kompositionen u.a. von Orlando de Lasso, Rheinberger oder Fanny Hensel erklingen, ebenso Pärt Uusberg oder Ola Gjeilo.

Umrahmt wird der Gesang von einigen Klavierwerken, gespielt von Benjamin Lafandi.

Ein buntes Frühjahrsprogramm, das in einer Hymne auf die Musik selbst gipfelt: die Suche nach der Ur-Harmonie wird fündig in den Herzen der Zuhörer! … und die wird Inselmut sicher wieder erreichen – viel Vergnügen dabei!

Chor Inselmut Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Mehr zum Chor unter www.inselmut.de